Россиянин Алексей Концов, предположительно, был спонсором фотосессии с обнаженными девушками в Дубае, а организатором съемки являлся украинец Виталий Гречин. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Life Shot.

Один из участников «голой» фотосессии рассказал, что Концов во время съемки находился в номере отеля, на балконе которого снимали обнаженных девушек. При этом моделям изначально обещали пригласить некоего именитого фотографа, но в последний момент тот отказался. В итоге съемкой занимался петербуржец Александр Тен. Всего в фотосессии должны были принять участие около 30 девушек. Узнав о замене фотографа, около десяти из них отказались сниматься.

По словам источника, Гречин регулярно занимается такими фотосъемками. И если бы не Концов, который выложил фотографию в соцсети, то шумихи можно было бы избежать.

В ОАЭ ранее задержали девушек, которые снимались голышом, их должны депортировать. Россиянок среди них нет, но в организации съемки заподозрили айтишника Алексея Концова из Ивановской области. Россиянина обвинили в нарушении общественного порядка, так как по законам ОАЭ женщинам запрещено публично демонстрировать свои прелести. Его старший брат Владимир ранее сообщил «360», что Алексея могут отпустить, тогда он вернется в Россию сам либо останется в Дубае.