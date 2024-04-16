Общество 16 апреля 2024, 17:47 Появились кадры с подтягивающейся пандой Катюшей в Московском зоопарке Московский зоопарк опубликовал ролик с подтягивающейся пандой Катюшей Московский зоопарк/Telegram

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Панда Катюша, родившаяся в московском зоопарке, продолжает расти и играть. Медвежонок осваивает новые трюки и даже пытается вскарабкаться по перегородке вольера. Ролик с маленькой пандой опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Она восхитилась поведением маленького зверя и поделилась с подписчиками кадрами с подтягиваниями Катюши. Позже Акулова добавила, что медвежонок во время своих упражнений не пострадал и остался очень доволен игрой.

Ранее посетители зоопарка засняли, как панда отобрала у своей мамы Диндин морковку. Кусок овоща оказался слишком большим и крепким для медвежонка, но Катюша все равно пыталась его сгрызть.

Детеныш панды уже достаточно подрос и свободно позирует для камер. Посетители даже смогли заснять, как Катюша вылизывает задние лапки и с интересом наблюдает за людьми, сидя на бревнах. Скоро медвежонка переведут в большой и более просторный вольер павильона «Фауна Китая». Когда Катюше исполнится четыре года, ее отправят в Китай для поисков «жениха», сообщил RT.