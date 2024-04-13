Интересное 13 апреля 2024, 05:03 «Самая счастливая девочка на свете». Панда Катюша позировала перед камерами Панду Катюшу назвали самой счастливой и беззаботной девочкой на свете

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Поклонники панды Катюши снимали на камеру ее игры в вольере, причем малышка никого не стеснялась и свободно позировала им на радость. Видео поделилась в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Самая беззаботная и счастливая девочка на свете», — написала она под роликом.

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На кадрах панда вылизывала задние лапки, наблюдая за снимающими ее людьми. Спустя время Катюша сменила положение. Молодая медведица положила голову сначала на бревнышко, а потом на передние лапы.

Панда уже подросла, поэтому вскоре ее переведут в большой вольер павильона «Фауна Китая», где намного больше места для игр.

Ранее директор Московского зоопарка опубликовала видео, на котором малышка пыталась сгрызть большой кусок морковки.

Еще раньше появился ролик, где панда Диндин ловила лапами своего детеныша, мешая ей взобраться на деревянную площадку, чтобы заснуть.

В милом семействе не обходятся и без ссор, пусть их сложно назвать серьезными. На одном из видео панда Катюша пыталась схватить залетевшую в вольер птицу, но мать-медведица схватила ее сначала за хвостик, а потом и полностью подтащила к себе, продолжая удерживать лапами.