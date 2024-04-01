01 апреля 2024, 02:04
Панда Катюша отобрала у мамы морковку и попала на видео
Появилось видео, как панда Катюша не может справиться с большой морковкой
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка получила большой кусок маминой морковки, но не смогла с ним справиться. Видео опубликовала директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
На кадрах видеоролика детеныш панды пытается сгрызть морковку, но крепкий овощ не поддается.
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«Катюше достался большой кусок маминой морковки. Но как же с ней справиться», — подписала ролик Светлана Акулова.
Ранее появилось видео, как панда Катюша научилась кататься с деревянной горки. Медвежонок аккуратно взбирался до середины наклоненной доски, а потом скатывался на животе вниз.
В феврале Светлана Акулова рассказала о характере маленькой панды. По ее словам, Катюша обладает исключительной харизмой и русской душой.
Видео
Зоопарки
Москва
Панда Катюша из Московского зоопарка
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