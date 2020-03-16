    16 марта 2020, 11:58

    Появились кадры из больницы в Коммунарке. Там проверяют на коронавирус

    Дарья Бунякова

    Людей с подозрением на коронавирус размещают в столичной больнице в Коммунарке. Одна из пациенток сняла на видео свою палату и рассказала о пребывании в медучреждении.

    «Душевая очень большая. Все новое, все классное. Кровати тоже абсолютно новые, на этих матрасах еще никто никогда не лежал», — рассказала за кадром Катерина Назарова. Видео опубликовало РИА «Новости».

    Девушка показала саму палату, врачей в специальных защитных костюмах и ванную. В каждой комнате у пациентов есть шкафы для хранения вещей, плазменные телевизоры и кондиционеры.

    «У нас на этаже „чисто“ — то есть только люди с ОРВИ, простудой. Подтвержденных с „короной“ нет, говорят, что они в другом корпусе. Персонал весь в масках, респираторах и очках», — рассказала пациентка.

    Она находится в больнице уже неделю после своего возвращения из Италии. Перед поездкой Катерина заболела небольшой простудой, поэтому сейчас за ней наблюдают медики. Девушка лежит одна в двухместной палате.

    «Бокс с общим предбанником, дальше двери в палаты. За стенкой во второй палате еще одна девочка. Виделись раза два, когда медсестры просили забрать еду с тележки, хотя обычно всегда сами заносят в палату», — поделилась Назарова.

    Всех пациентов кормят пять раз в день. Еду приносят в одноразовых контейнерах. «Но не все блюда вкусные. А вот завтраки все нравятся, очень вкусные творожные запеканки, омлет с сосиской и пару раз были каши — гречка и манка. Яблочные чипсы — вообще огонь! На полдник — кефир. Соки дают тоже», — отметила девушка.

    При этом всем пациентам разрешено передавать передачи, но общение с близкими только по телефону и в Сети.

    В ночь на 16 марта из столичной больницы в Коммунарке сбежала одна из пациенток. Сейчас ее разыскивает полиция. Главврач медучреждения Денис Проценко призвал людей к сознательности, так как сбежавшие с подозрением на коронавирус пациенты представляют биологическую угрозу.