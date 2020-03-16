Пациентка с подозрением на СОVID-19 сбежала из больницы в Коммунарке

Девушка с подозрением на коронавирус, которую положили в больницу в Коммунарке, сбежала оттуда. Об этом сообщил главврач московской больницы № 40 Денис Проценко.

«По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией. Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявить гражданскую сознательность», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

При этом он не стал уточнять, какие результаты показал тест этой пациентки. По его словам, проводимая информационная политика и разъяснительная работа при госпитализации не всегда имеет нужный эффект. Есть пациенты, которые не понимают всю опасность распространения СОVID-19 в Москве.

По последним данным, в России зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом. Всего в мире им заболели более 160 тысяч человек, свыше шести тысяч умерли. Последнюю информацию о том, что происходит с СОVID-19, можно прочитать в большом материале «360».

Медики напоминают, что ношение маски, отказ от рукопожатий, объятий, поцелуев при встрече снижают риск заражения вирусом. Если человек вынужден ездить в общественном транспорте, ему лучше отвернуться от стоящих рядом людей.