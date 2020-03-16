«Биологическая угроза»: врач рассказал о рисках после побегов пациентов с подозрением на СОVID-19

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Коммунарке. Это уже не первый побег госпитализированного. Из-за таких самовольных уходов в городе появляется настоящая биологическая угроза для остальных жителей.

«К сожалению, мы сталкиваемся с фактом совсем недобросовестного поведения пациентов из группы риска инфицирования СОVID, которых мы госпитализируем в стационар. Но на этапе госпитализации они категорически отказываются и самовольно покидают стационар, что приводит к дополнительным разыскным работам», — рассказал главврач московской больницы № 40 Денис Проценко оперативному штабу по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Когда из больницы сбегает пациент с подозрением на СОVID-19, медики обращаются в полицию. Дальше человека уже разыскивают правоохранители, чтобы вернуть его на лечение.

«Самая, с моей точки зрения, медицинская катастрофа заключается в том, что от момента самовольного ухода из стационара до их поиска полицией они действительно представляют собой биологическую угрозу распространения вируса в нашем городе, обнуляя ту колоссальную работу, которую делает вся команда», — отметил Проценко.

Врач призвал всех пациентов к терпению и сознательности. Ранее из больницы №40 убежала девушка с подозрением на коронавирус. Она ушла из медучреждения в ночь на 16 марта, теперь ее ищет полиция.

Всего в России насчитывается 63 случая инфицирования СОVID-19. В мире число заболевших превышает отметку в 169 тысяч человек, летальными исходами закончилось более 6,5 тысячи случаев заражения.