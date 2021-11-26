Тела трех погибших на шахте в Кузбассе подняли на поверхность

Пока спасатели подняли на поверхность тела только трех погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Подняты три тела», — приводит агентство слова собеседника. Медики рассказали, что увеличилось число пострадавших во время ЧП — травмы получили 52 горняка и пятеро спасателей.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 рабочих. Спасатели успели эвакуировать часть горняков. По последним данным, ЧП унесло 52 жизни. Несколько пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир путин назвал гибель горняков в Кузбассе большой бедой и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Правоохранители завели уголовное дело. В холдинговой компании «СДС», которой принадлежит шахта, сообщили, что родственники погибших получат по два миллиона рублей в дополнение к положенным по законам компенсациям.