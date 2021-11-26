Нарушения нашли на 6 шахтах в Кузбассе после проверки на взрывоопасность

Прокуратура Кемеровской области провела проверку на взрывоопасность предприятий по добыче полезных ископаемых на территории региона. Она обнаружила нарушения в шести организациях. Об этом говорится сайте Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

«По состоянию на 25 ноября 2021 года проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты», — сказано в сообщении.

Кроме того, выявлены нарушения требований закона при проведении плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности. По результатам проверки завели 28 дел об административных нарушениях. В частности, они связаны с неверным использованием и содержанием лифтов, эскалаторов, подъемных платформ и нарушением требований охраны труда. Прокуратура продолжает проверку.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Под землей находились 285 горняков, эвакуировать удалось 239 из них. По последней информации, 52 человек погибли, 57 пострадали.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Директора шахты, его заместителя, а также начальника участка, где произошла трагедия, задержали. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур.