«Похожи на плюшевых мишек»: названа самая популярная порода кошек у россиян

В качестве домашних питомцев очень многие россияне заводят котиков, но выбирают при этом определенные породы. Чаще всего предпочтение отдают британцам, мейн-кунам и сибирским кошкам.

«Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек», — рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко агентству городских новостей «Москва».

Она добавила, что любители хвостатых не обходят стороной и сибирскую породу традиционного окраса. Этих кошек считают красивыми и неприхотливыми в содержании. Кроме того, популярностью пользуются бенгальские кошки из-за своего дикого внешнего вида. У кошек этой породы гладкая пятнистая шерсть. Еще россияне часто покупают скоттиш-фолдов, ориенталов и сфинксов.

По словам Шевченко, во время режима самоизоляции россияне стали чаще заводить кошек. Она пояснила, что такую тенденцию можно объяснить желанием иметь того, с кем можно пообщаться и поиграть.