Объемы продаж у сервисов доставки продуктов резко возросли на карантине

После отмены самоизоляции граждане перестали закупаться впрок, что отразилось на росте среднего чека. Однако более 60% новых пользователей, полюбивших курьерскую доставку за время ограничительных мер, продолжает заказывать товары в «Самокате». Каждый второй пользователь сервиса сейчас делает минимум два заказа в месяц. Об этом рассказал директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков.

В «Сбермаркете» несколько иная ситуация. После отмены ограничений и с началом лета снизился спрос на доставку продуктов. Часть пользователей временно перестали делать заказы, поскольку уехали за город или совершают покупки на рынке, в обычных магазинах. При этом в мае показатель возвращаемости клиентов по отношению к прошлому месяцу составил 46%, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.

В период изоляции в «Самокате», «Перекрестке» и «Сбермаркете» соотечественники чаще всего заказывали воду, продукты из бакалеи, овощи и фрукты. Теперь же спросом пользуются скоропортящиеся товары: молоко, хлеб, яйца, свежее мясо и колбасные изделия. Также население берет сезонные фрукты и ягоды.

Онлайн-магазин продуктов «Утконос онлайн» объявил о росте продаж в I полугодии 2020 года —до 8,05 миллиарда рублей. А это на 66,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Вместе с этим увеличился и средний чек. Сейчас покупатели стали тратить на 25% больше по сравнению с 2019 годом — 7046 рублей. Среднее количество позиций в заказе достигло 53 единиц.

В «Сбермаркете» за первые шесть месяцев 2020 года тоже увеличился общий оборот — до 5,2 миллиарда рублей. Таким образом, доходы сервиса возросли в 15 раз.