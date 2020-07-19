Когда твоя кошка больна. Как защитить питомца от проблем со здоровьем

Коты и кошки часто подвержены инфекционным и онкологическим заболеваниям. Но выявить их сложнее, чем у человека. «360» выяснил, как позаботиться о здоровье питомца.

Многие держат кошек и котов в качестве домашних питомцев. И, конечно, они, как и их хозяева, иногда болеют. И порой очень серьезно. Вот только сами они об этом никогда не расскажут и на плохое самочувствие не пожалуются. Как же вовремя выявить проблему и помочь своему питомцу? Об этом «360» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Выживут привитые и стерилизованные

Ветеринар отметил, что стерилизованные животные гораздо реже болеют. Если речь идет о кошках, то в большинстве случаев именно нестерилизованные погибают от рака молочной железы. Другая опасная болезнь — зубной камень и, как следствие, рак челюстей.

Помимо стерилизации, питомца обязательно следует прививать, чтобы избежать риска инфекционных заболеваний, которые зачастую несут смертельную опасность для кошек — они обладают очень высокой контагиозностью (заразностью) и трудноизлечимы. Особенно возрастает риск в случае контакта с бездомными животными — они могут быть переносчиками таких опасных болезней, как кальцивироз и хламидиоз.

Коты, если они кастрированы, чаще всего болеют мочекаменной болезнью. Поэтому надо четко следить за питанием и по возможности заниматься профилактикой.

Никакого самолечения

Как определить, что кошка больна? Первый признак: кошка резко изменила поведение, отказалась от еды, весь день лежит и не хочет гулять. Второй: вдруг начинает сыпаться много шерсти — особенно это характерно для пожилых животных. И третий признак: когда вы гладите свою кошку и нащупываете какую-то шишку. Например, если у нестерилизованных кошек старше восьми лет на животе можно нащупать маленькие шишки, вероятно, это начало рака молочной железы. Но, конечно, это не стопроцентный вариант. В любом случае следует измерить у питомца температуру и уже с помощью врача проводить дальнейшие исследования

Конечно, какие-то несерьезные вещи можно вылечить и самому (как правило, если речь идет о физических повреждениях), но для точного определения болезни лучше все-таки обращаться к ветеринару. Тем более что на первый взгляд незначительные проявления могут оказаться признаками серьезной болезни, которую может выявить только специалист. По словам Цыпленкова, огромное количество кошек погибает из-за самолечения.

Может ли кошка заразиться от хозяина?

В последнее время человечество узнает много нового о вирусных заболеваниях. Одно из недавних открытий — тот факт, что кошки могут заражаться от человека коронавирусом нового типа. Также были случаи заражения у тигров и у норок. Ученые связывают это с высокой способностью нового коронавируса к мутации.

Но в целом, как отметил Цыпленков, болезней, которые могут передаваться от человека к коту, очень мало. В очень редких случаях от хозяина может передаться простуда. Но дело в том, что у животных обычно такие вещи проходят либо бессимптомно, либо в легкой форме, поэтому их толком и не обследуют. И, соответственно, нельзя определить точно, что это за тип ОРВИ.

Теоретически еще могут передаваться кожные заболевания, например стригущий лишай. Правда, в большинстве случаев он, наоборот, передается от кошки к человеку. Но такое происходит крайне редко, а уж чтобы кошка подхватила эту болезнь от хозяина — тем более. Так что «человеческие» вирусные заболевания явно не самая большая опасность для питомца, хотя и от них кошки тоже не застрахованы.