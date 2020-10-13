Коронавирус не любит жару. Он активизируется, когда за окном прохладно. Похолодание на следующей неделе осложнит и эпидемическую ситуацию. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Следующая неделя чрезвычайно приятная [для коронавируса] и чрезвычайно неприятная людей. Мокрые ноги, простуда, холодный ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

В конце сентября Гинцбург рассказал о причинах роста числа ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. Он связал ухудшение эпидемической ситуации в России с нехваткой витамина D, транспортными потоками и особой восприимчивостью людей к болезни осенью.

За последние 24 часа российские медики выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом: 13 868. Такого не было даже весной. С марта в России выявили 1 326 178 случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 22 966 человек.

Вакцина «Спутник V», которую за несколько месяцев создали в НИЦ Гамалеи, сейчас проходит пострегистрационные испытания. В тестировании примут участие 40 тысяч человек. Некоторым из них вместо препарата дадут плацебо.