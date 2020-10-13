Суточный рекорд по числу умерших от COVID-19 зафиксировали в России

В России за сутки подтвердили 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 28,1% переносят болезнь без каких-либо клинических симптомов. Инфекция за последние 24 часа унесла рекордное количество жизней.

Из-за COVID-19 скончались 244 человека. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 мая — 232 летальных случая. Всего коронавирус унес жизни 22 966 инфицированных. Выздоровели еще 7550 пациентов, всего поправившихся 1 031 785. С начала эпидемии заразились 1 326 178 жителей РФ.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве тоже очередной рекорд по выявленным за сутки случаям коронавируса с середины мая — их 4618. За последнюю неделю подтвердили на 31% больше новых случаев, чем за предыдущую.

В пятерке регионов по этому показателю остаются Санкт-Петербург (+557 заболевших), Московская (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская (+274) области.

В России на 13 октября, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 51,3 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделано 172 тысячи тестов. Медики оставили под наблюдением 271 195 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

В Московской области сделано 2 639 115 анализов на коронавирус. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных клиниках.