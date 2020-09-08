Похолодание и дожди придут в московский регион 8 сентября

Небольшое похолодание и дожди ожидаются в Москве и Подмосковье 8 сентября. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.

Ветер будет южный с переходом на юго-западный. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице и регионе будет облачная погода, ожидается дождь. Вечером и ночью слегка похолодает: температура воздуха опустится до 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба днем и 744 мм — ночью.

На следующий день — 9 сентября — погода будет примерно такая же. Днем воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.

О достаточно резком похолодании синоптики предупреждали и ранее. Последним теплым днем в столице и Подмосковье стал понедельник 7 сентября. Теперь в регион придет осенняя погода с затяжными дождями и резкими порывами ветра. Средняя температура в течение дня опустится на несколько градусов.

Но впадать в осеннюю хандру не стоит. Тем более что появился способ избежать ее. Эксперты советуют: настройте режим дня и делайте утреннюю зарядку. Кроме того, важно правильно питаться, сократить потребление сладкого и ужинать до заката.