Назван способ победить осеннюю хандру

Прежде всего надо приучить себя ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время. Лучшее время для подъема — 7:00. Ранний подъем запускает обмен веществ в организме, что помогает ему быстрее адаптироваться к новому дню.

Перед завтраком можно сделать небольшую группу упражнений или выйти на прогулку. Утреннее осеннее солнце не особо согреет, но свет поможет клеткам организма понять, какое сейчас время суток и зарядить их на работу.

Через час после подъема нас ждет завтрак. Это самый важный прием пищи, он дает нам энергию и повышает уровень глюкозы крови. Но важно есть такие продукты, которые высвобождают энергию медленно. Забыли про выпечку и сладкие хлопья. Лучше всего тосты из непросеянной муки с арахисовой пастой без сахара и бананы.

После завтрака самое время решать сложные задачи. Это самое продуктивное время всего дня. Можно начать осваивать новые навыки, параллельно распивая кофе. Он повышает бдительность и богат антиоксидантами. Но лучше не пить его после полудня — плохо будете засыпать ночью.

Обед должен быть сытным, но при этом сбалансированным по белкам, углеводам и клетчатке. Если чувствуете сонливость в середине дня — это нормально. Можно отвлечься от забот на 10 минут и немного подремать. Это снизит кровяное давление.

Во второй половине дня лучше больше двигаться. Пик физической активности наступает около 18:00.

Вечером придет время ужина. Этот прием пищи лучше провести до заката, когда организм вырабатывает меньше инсулина. За час до сна нужно отказаться от всех гаджетов их свет мешает выработке гормона, который заставляет нас засыпать.

В кровать лучше всего отправиться в 23:00. Восьми часов для сна вполне достаточно, чтобы пройти все пять циклов и хорошо выспаться.

Осенью главное позаботится о своем здоровье. Антиоксиданты помогают укрепить организм и бороться с вредными вирусами и бактериями. Как сообщило издание ToDay News Ufa, лучше всего в этом поможет зеленый чай. В нем содержится самое большое количество вещества эпигаллокатехин галлат, которое укрепляет иммунитет.