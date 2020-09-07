Последний теплый день. Жителей московского региона предупредили о резком похолодании

Синоптики предупреждают, что понедельник — последний теплый день перед резким похолоданием. В Москве со вторника начнутся сильные дожди, а дневная температура опустится на несколько градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости» об ухудшении погоды в Москве в ближайшую неделю. По словам синоптика, в понедельник будет летняя погода, возможен кратковременный дождь во второй половине дня. Ветер будет юго-западный, 4–9 метров в секунду, порывистый.

Но уже со вторника в столицу придет осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием. Эксперт добавил, что атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В Сети появился способ избавления от осенней хандры. Чтобы погода не отражалась на настроении, надо настроить циркадные ритмы таким образом, чтобы организм заряжал себя сам. Сначала надо выстроить режим сна и приучить себя выполнять зарядку перед завтраком. Нельзя забывать и про питание, на завтрак лучше не есть выпечку или сладкие хлопья, обед должен быть сытным и сбалансированным, а ужинать лучше до заката.