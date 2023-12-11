Общество 11 декабря 2023, 12:05 Адвокат Данилов: загранпаспорт могут признать недействительным из-за его утраты

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Адвокат и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов назвал случаи, при которых загранпаспорт могут признать недействительным. Одной из причин является утрата документа, отметил эксперт в беседе с сайтом «Прайм».

Кроме того, основаниями послужат изменения фамилии, имени или отчества владельца удостоверения личности, пояснил специалист. По его словам, не будет иметь силы и паспорт, для оформления которого использовались поддельные данные, добавили «Известия».