Погибшую в ДТП с Собчак женщину похоронят в Новосибирске

Похороны женщины, погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак, пройдут в Новосибирске. В этом городе она жила до того, как приехала в Звенигород и начала карьеру фитнес-тренера, рассказала «360» подруга скончавшейся Евгения.

«Катю хорошо знала. Позитивный, светлый человек. Очень добрая, осознанная, талантливая. Конечно, так не должно было случиться. От этого шок. У нее осталась дочка Машенька, ей шесть лет, в первый класс ходит», — поделилась женщина.

По ее словам, Екатерина много лет жила в Звенигороде, там они и познакомились. Она работала тренером, проводила разные практики, медитации, занятия по растяжке. У нее была своя студия. Пожилая мать около месяца назад приехала к ней, чтобы помогать с дочерью.

Подруга погибшей добавила, что у нее есть бывший муж, он тоже живет в Звенигороде, но пара не общалась после расставания.

«Катя не общалась с ним, а он особо не горел желанием принимать участие в жизни Маши и Кати», — пояснила собеседница «360».

Женщина уточнила, что у Екатерины была собственная студия для занятий, она также проводила разные выездные туры с тренировками и растяжкой для девочек. В этот раз в Сочи она как раз была на одном из таких туров.

Работа приносила ей нормальный доход, Екатерина смогла купить квартиру, сделать там ремонт, добавила подруга.

По ее словам, похороны погибшей должны пройти в Новосибирске. По предварительной информации, они состоятся 13 октября.

ДТП, жертвой которого стала Екатерина, произошло вечером 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель Меrсеdеs, в котором ехала Ксения Собчак, начал обгонять идущую впереди машину и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который от удара задел микроавтобус. Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, вторая находится в больнице в тяжелом состоянии. Сама Собчак, по предварительным данным, не получила тяжелых травм. У себя в Telegram она написала, что потеряла сознание и у нее сотрясение мозга.