Пострадавшие в ДТП с Собчак попросили ее о помощи

Пострадавшие в ДТП с участием Ксении Собчак обратились к ней с просьбой о помощи. Подруга одной из погибших отметила, что лично написала ведущей, однако столкнулась с «абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Подруга одной из погибших отметила, что у женщины остались шестилетняя дочь и пожилая мать.

«Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей, Маше, которой шесть лет. Но я столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием. Я просто призываю общественность как-то повлиять на это», — отметила девушка.

При этом сама Собчак заявила, что поможет родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с ее участием. В ответ на обращение подруги погибшей она подчеркнула, что не получала входящих сообщений с такой просьбой.

«У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться», — написала она.

Директор журналистки Кирилл Суханов отметил, что она будет держать связь не только с пассажирами второй машины, но и с водителем, который их вез.

ДТП произошло вечером 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель Меrсеdеs, в котором ехала Собчак, пошел на обгон и выехал на встречку. Он лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который впоследствии задел микроавтобус. Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, вторая скончалась в больнице.