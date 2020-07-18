Погибшая фигуристка Александровская страдала эпилепсией

В последний раз он общался со спортсменкой в середине января. Тогда у фигуристов был перерыв на новогодние праздники, к тому же у Александровской 1 января был день рождения. Спортсмены готовились к чемпионату четырех континентов.

«Это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла», — рассказал Хекало.

По словам тренера, около двух недель фигуристка проходила обследование. Ее диагноз для фигурного катания практически означал окончание карьеры. По предположению Хекало, проблемы со здоровьем у нее могли начаться из-за снижения веса или потери важных микроэлементов, например калия. Александровская так и не вернулась на лед.

Тренер также рассказал, как узнал о смерти фигуристки.

«Сегодня я увидел в телефоне сообщения от коллег с этой ужасной новостью, буквально голова закружилась. Я сразу набрал ее маме — трубку сняла ее подруга, мама госпитализирована, ей плохо», — сказал Хекало.

Сначала он подумал, что смерть девушки — следствие болезни. Александровская вставала ночью, делала что-то, потом этого не помнила, рассказал тренер. Однако позже он узнал о предсмертной записке.

«Катя у мамы — единственная дочь, свет в окне. Семья пережила тяжелый период: сначала они похоронили отца, потом скончалась бабушка по отцовской линии. Мама любила Катю безмерно. Знаю ее с младенчества практически и ни разу не слышал, чтобы она ее ругала, ни разу не было „кулаком по столу“», — добавил тренер.

Хекало рассказал, что фигуристка уважала его и как тренера, и как человека. Девушка мало что от него скрывала.

Тело фигуристки обнаружили утром 18 июля возле дома на улице 1905 года в Москве. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство. Она оставила предсмертную записку, в которой написала только «Люблю».

После этого мать фигуристки попала в психиатрическую клинику, поскольку не смогла справиться с эмоциями.