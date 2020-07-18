СМИ: мать погибшей фигуристки Александровской попала в больницу

Мать погибшей фигуристки Екатерины Александровской госпитализировали в психиатрическую клинику. Она не смогла справиться с эмоциями, которые вызвала смерть дочери.

Об этом сообщил 5-tv.ru. По информации издания, у женщины случился шок о произошедшего. Она не смогла самостоятельно справиться с эмоциями, которые вызвало самоубийство Екатерины, поэтому врачи приняли решение ее госпитализировать. Сейчас женщине оказывают экстренную психологическую помощь.

Екатерина Александровская трагически погибла утром 18 июля. Ее тело обнаружили под окнами квартиры, расположенной на улице 1905 года. По предварительной информации, она совершила суицид. Ранее стало известно, что она оставила предсмертную записку — в ней было написано одно слово «Люблю».

В последнее время у фигуристки была депрессия, которую вызвали сложности в карьере. Мать спортсменки даже обращалась к психологу, чтобы он помог дочери восстановить эмоциональное состояние.

Александровская выступала в парном катании с 2012 года — сперва за Россию, а затем сменила гражданство и в 2016 году начала представлять на соревнованиях Австралию. Именно тогда к спортсменке пришла популярность — они с партнером заняли первое место в чемпионате мира среди юниоров.