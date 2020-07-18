Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой. Она могла страдать депрессией

Российская фигуристка Екатерина Александровская, которая в последние годы выступала на соревнованиях за Австралию, покончила с собой. Тело обнаружили возле дома на улице 1905 года в Москве.

По предварительным данным, девушка совершила суицид, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Фигуристка оставила предсмертную записку, в которой написала одно слово — «Люблю».

Александровская выступала в парном катании с 2012 года, в 2016-м она решила сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Австралию. Тогда к спортсменке пришел успех: вместе со своим партнером Харли Уиндзором девушка стала чемпионкой мира среди юниоров. Затем Александровская переехала в Канаду, где получила серьезную травму. Спортсменке пришлось вернуться в Россию. Здесь Екатерина обращалась к психологам в связи с проявившейся депрессией, передает Telegram-канал «112».

Ранее бывший ученик Этери Тутберидзе Виктор Адоньев рассказал, что ушел из большого спорта из-за принуждения тренироваться и выступать по время пневмонии.