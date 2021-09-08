«Брал вершины, на которые никто не решался». Актер Жигунов рассказал о погибшем режиссере Мельнике

Кинорежиссер Александр Мельник, при попытке спасти которого погиб глава МЧС Евгений Зиничев, в своей карьере всегда пытался брать высоты, на которые никто не решался. Об этом «360» рассказал актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов.

Александр Мельник погиб, сорвавшись с обрыва в Норильске, где работал на месте проведения межведомственных учений МЧС. Глава ведомства Евгений Зиничев попытался спасти его и прыгнул за ним в воду, но разбился о камень. Глава МЧС и режиссер погибли.

«Саша был очень добрым, интеллигентным, вежливым человеком, очень искренне любящим кино. Он всегда брал вершины, на которые никто не решался. Делал огромные проекты, ему нравилось большое кино. Он был патриотом, конечно», — рассказал Сергей Жигунов.

Жигунов выразил соболезнования семье режиссера.

«Это все ужасно. Я не понимаю, как к этому относиться», — сказал Жигунов.

Мельник планировал снять фильм о развитии Арктики и Северного морского пути. Кинорежиссеру было 63 года.