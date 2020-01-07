Поездка маленько ребенка за рулем Mazda в Петербурге попала на видео

В Сети появилась видеозапись, на которой водитель в Санкт-Петербурге посадил маленького ребенка за руль машины во время движения по дороге. Ролик был сделан из проезжавшего рядом автомобиля. Позже запись была опубликовали в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах ролика можно увидеть, как автомобиль Mazda едет по дороге, со стороны руля видна детская голова. Инцидент произошел на улице Кораблестроителей, уточняет Moika78.ru. «Очень надеюсь, что горе-папу накажут», — такими словами подписал автор пост в соцсети.

Пользователи соцсети в комментариях предложили отправить видеозапись в ГИБДД.

В ноябре 2019 года жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева посадила маленького сына за руль разогнавшегося до большой скорости внедорожника. Но вместо того, чтобы следить за ситуацией на дороге, женщина снимала поездку на видео. Ролик женщина сама опубликовала на своей странице в соцсети.

На кадрах видно, что мальчик едет на «аварийках» по трассе со скоростью 130 километров в час. Мать при этом не сбавляет скорость, а специально наводит камеру телефона на объектив спидометра.

В разговоре с «360» Алтынбаева заявила, что ей «до фени», и она и дальше будет ездить. После того, как ее оштрафовали за нарушение ПДД и СК завел уголовные дела, женщина заявила, что ей «все равно».