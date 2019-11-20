«И дальше буду ездить!» Против матери, посадившей дошкольника за руль, возбудили новое дело

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. Женщина посадила за руль шестилетнего сына и позволила ему разогнаться до скорости 130 километров в час.

Дело возбудили по статье о вовлечении несовершеннолетнего действия, представляющие опасность для его жизни, сообщила пресс-служба СК.

Ранее было открыто производство по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В разговоре с «360» Алтынбаева рассказала, что не боится уголовного преследования.

Шестилетка за рулем, попрошайничество, дебош — и другие приключения #яжматери из Набережных Челнов Подробнее

На вопрос о дальнейших действиях женщина заявила: «Мне вообще совершенно до фени. И дальше буду ездить».

Она сообщила, что и раньше садила детей за руль, снимала это на видео и выкладывала в интернет. По ее словам, правоохранительные органы проводили проверки, но дела разваливались в суде, «потому что доказать оставление в опасности очень сложно».

«Я же его не оставляла, он же со мной был», — привела аргумент собеседница телеканала.

О том, что к делу добавилась статья УК — о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для него действия, — жительница Набережных Челнов узнала от корреспондента «360».

«А мне все равно», — прокомментировала она новые обвинения.

Женщина рассказала, что это уже примерно пятый раз, когда она садит своих детей за руль автомобиля.

Говоря об отношении родных к такому поведению, Алтынбаева сообщила, что у нее «нет никого», и детей она воспитывает одна.