Мать посадила ребенка за руль внедорожника. Видео

«Я живу как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», — так Алтынбаева подписала кадры.

На кадрах видно, что мальчик едет на «аварийках» по трассе со скоростью 130 километров в час. При этом мать специально наводит камеру телефона на объектив спидометра.

Позже многодетная мать из Татарстана все же объяснила свой поступок. сообщила радиостанция «Говорит Москва». Она разрешает сыну садиться за руль не первый год.

Ребенок начал управлять машиной с четырех лет, сейчас ему шесть. Алтынбаева не видит ничего плохо в таких поездках, поэтому ее не пугает возможный выговор от инспекторов ДПС. Пока что женщину никуда не вызывали для объяснения поступка, отметила она.