Подруга Ефремова рассказала, что и как часто пил актер

Ресторатор Татьяна Беркович рассказала в суде, что ее друг Михаил Ефремов прикладывался к стакану только по выходным и на праздниках. Его любимый напиток — виски Jameson. Она подчеркнула, что наркотики он не употреблял.

«Наркотики он не употреблял. Алкоголь пил только по праздникам и выходным дням, предпочитал виски Jameson», — приводит ТАСС слова Беркович, которая проходит свидетелем защиты Ефремова. Она добавила, что актер никогда не садился пьяным за руль.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Беркович сейчас проверяют на поставку Ефремову наркотиков.

19 августа в Пресненском суде Москвы началось очередное заседание по делу смертельного ДТП в центре столицы, которое в начале лета устроил Ефремов. На прошлой неделе он попал в больницу, где ему поставили диагноз «инсульт».

Ранее в суде выступил еще один свидетель защиты актера Никита Высоцкий. Он назвал Ефремова «талантливым, добрым, верующим, очень хорошим человеком» и попросил учесть все положительные качества его личности.

Сейчас заседание суда прервали из-за анонимного сообщения о минировании.

Ефремов уже третий месяц находится под арестом после того, как 8 июня устроил смертельную аварию на Садовом кольце. В ДТП погиб курьер Сергей Захаров, в фургон которого на внедорожнике влетел пьяный актер. После аварии в крови Ефремова, помимо алкоголя, нашли следы наркотиков. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы.