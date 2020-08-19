Суд над Ефремовым прервался из-за внезапной эвакуации

Пресненский суд вынужден был прервать заседание по делу Михаила Ефремова из-за эвакуации. Неизвестные сообщили о минировании здания.

Как сообщил «Интерфакс», объявление об эвакуации объявили по громкоговорителю. Самого Ефремова увезли. Об этом написал Sputnik.

По последним данным от РИА «Новости», слушание уже возобновилось. Актера находится в суде.

Сторона защиты 19 августа начала допрашивать друзей и коллег актера. В этот день в суде появились Никита Высоцкий и Татьяна Беркович. Адвокаты Ефремова намерены представлять доказательства его невиновности.

Высоцкий отметил, что СМИ представляют его друга в неправильном свете. На самом деле актер не собирается уходить от ответственности. Он ответственный и верующий человек, хороший семьянин.

Михаил Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня в центре Москве. Он, будучи нетрезвым, сел за руль и врезался в грузовичок курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Актер вину не признает.