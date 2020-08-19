«Талантливый, добрый, верующий». Свидетель защиты Никита Высоцкий дал характеристику Ефремову

В Пресненском суде выступил первый свидетель защиты Михаила Ефремова — его коллега Никита Высоцкий. Он назвал подсудимого хорошим человеком и попросил учесть качества его личности.

«Одним словом не могу его охарактеризовать. Талантливый, добрый, верующий — очень хороший человек. Самое важное, о чем я хотел сказать. Надо обязательно учитывать личность человека, которого судят. Сейчас его представляют как безнравственного, скверного, какого-то рецидивиста… Причисляют его к элите, которой все достается даром… У него шестеро детей, он ответственный отец», — приводит корреспондент сайта kp.ru из зала суда слова Высоцкого.

Свидетель добавил, что Ефремова обвиняют в разврате, потому что он не один раз был женат.

«Но он отвечает за свои поступки. Он не такой!» — заявил Высоцкий и добавил, что Ефремов предложил денежную помощь семье погибшего Сергея Захарова, потому что «так нужно», но потом «началась конфронтация».

19 августа в суде продолжилось заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. На прошлой неделе актер попал в больницу с инсультом.

8 июня актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы. На своем джипе пьяный Ефремов на скорости влетел в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Водитель грузовика погиб от травм. Теперь Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.

«360» ведет онлайн-трансляцию от здания суда.