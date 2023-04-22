Общество 22 апреля 2023, 17:46 Подростки-неформалы разделись у храма в Мордовии — СМИ Mash: подростки из «ЧВК „Редан“» разделись напротив православного храма в Саранске «ВКонтакте»

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Несколько подростков из «ЧВК „Редан“» задели чувства местных верующих, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, неформалы разделись на фоне местного православного храма.

Молодых людей заметили проезжавшие мимо горожане. Пятеро подростков снимали штаны и нецензурно выражались у одного из храмов в Саранске. Один из нарушителей порядка отметил, что состоит в «ЧВК „Редан“».

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«Неформалы <…> Конченые!» — обратился к подросткам житель столицы Мордовии.

Авторы публикации добавили, что полицейские уже заинтересовались видео. Правоохранители ищут героев ролика.

Ранее в Москве и других городах произошли стычки с участием молодых людей, называющих себя «пауками». Все подростки приписывали себя к так называемому движению «ЧВК „Редан“». После этого в стране предложили проверять детей на интерес к различным субкультурам. В конце февраля несколько сотен «редановцев» выявили на Украине. Компанию молодых людей задержали в Ивано-Франковске. В марте о задержании около 200 последователей движения рассказали в Белоруссии. Массовую драку с их участием пресекли в Гомеле, сообщил RT.