Общество 03 марта 2023, 04:43 Российских подростков предложили проверить на интерес к субкультурам «Известия»: в России разработали методику для проверки интересов подростков к субкультурам Соцсети

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Эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0» при Российском фонде мира предложили проверить подростков на интерес к потенциально деструктивным субкультурам. Инициативу направили министру просвещения Сергею Кравцову, сообщили «Известия».

Поводом для предложения послужили массовые драки с участием представителей «ЧВК „Редан“» и широкое распространение информации о движении в интернете. Для определения самих субкультур предлагается составить перечень их внешней атрибутики и сленга.

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Общественники хотят создать межведомственную комиссию по мониторингу, анализу и оперативному реагированию на опасную для несовершеннолетних информацию в интернете.

Среди других рекомендаций, разработанных специалистами мониторингового центра, содержатся предложения превентивно отслеживать группы риска вместе с психологическими службами. Также можно затронуть тему субкультур и конфликтов между ними в «Разговорах о важном».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что противоправные действия участников неформального движения «ЧВК „Редан“» требуют жесткого пресечения. Сама по себе новая псевдосубкультура, по его мнению, ничего хорошего для молодежи не несет.