28 февраля 2023, 18:51
Движение «ЧВК „Редан“» перекинулось на Украину
Украинская полиция задержала более 400 участников движения «ЧВК „Редан“»
Массовые облавы полиции на молодых людей, причисляющих себя к неформальному движению «ЧВК „Редан“», начались в городах Украины. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», первую группу подростков задержали около торгового центра «Гулливер» в Ивано-Франковске еще 25 февраля.
Спустя два дня в полицию Харькова доставили 257 молодых людей, у которых забрали газовые баллончики, ножи и кастеты.
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Областной главк МВД по Винницкой области во вторник, 28 февраля, сообщил о предотвращенной драке подростков.
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«Среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре», — уточнили в ведомстве.
О задержаниях подростков также заявили правоохранители Днепропетровска и Одессы.
В общей сложности в разных городах Украины полицейские задержали около 450 человек, причисляющих себя к «ЧВК „Редан“». Большей части молодых людей удалось сбежать.
Неформальное движение «ЧВК „Редан“» стало известно после публикации видео с дракой сторонников субкультуры, которое разошлось по социальным сетям и Telegram-каналам. Членов группы можно определить по нашивкам в виде паука с нарисованной цифрой четыре, клетчатым штанам и темной одежде.
Подпадающих под описания подростков на минувшей неделе задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других городах.
Один из представителей московской группы «ЧВК „Редан“» в беседе с «360» пояснил, что движение объединяет подростков с общими интересами. Никаких деструктивных идей участники не продвигают, а зачинщиками драк стали совершенно другие люди.
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