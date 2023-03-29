Общество 29 марта 2023, 12:17 Подросткам в Санкт-Петербурге запретят продавать зажигалки и газовые баллончики ЗакС Санкт-Петербурга утвердил запрет на продажу зажигалок подросткам Unsplash

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили запретить продавать подросткам газовые баллончики и зажигалки. Они приняли такой закон на очередном заседании 29 марта, сообщила пресс-служба.

«Парламентарии окончательно утвердили закон о запрете продажи детям газовых зажигалок, баллончиков и других подобных товаров», — рассказали в ЗакСе.

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Эта мера должна защитить подростков от сниффинга — нового вида токсикомании, который провоцирует аритмию, гипоксию головного мозга и остановку сердца. Депутаты Валерий Гарнец, Антон Соловьев и Денис Четырбок предложили полностью запретить розничную продажу баллонов со сжиженным газом для портативных плит и заправки зажигалок, а также сами зажигалки людям младше 18 лет. Физлица за нарушение оштрафуют на сумму до пяти тысяч рублей, юридические — до 150 тысяч. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Ввести такой запрет ранее предложили в Саратове и Москве. В 2019 году от сниффинга погибли 154 ребенка.