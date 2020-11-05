Подозреваемый в торговле детьми Свитнев заявил, что не скрывается от следствия

Суд объявил в международный розыск юриста Константина Свитнева, фигуранта дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями. Но сам подозреваемый рассказал «360», что никогда не скрывался.

«Я никуда не скрываюсь, следствию известно мое местонахождение, все мои контакты и контакты моих адвокатов имеются у следствия. Тем не менее с 9 января Следственный комитет ни разу не проявил инициативу, не вызвал меня ни на допрос, ни на опрос. Ну, могли бы хотя бы позвонить, чтобы я прояснил ситуацию, но даже этого не произошло», — рассказал он.

Он также сообщил, что обратился в суд с ходатайством на имя следователя с требованием дать мне возможность дать показания по этому делу.

«Я действовал в установленном законом порядке. Сейчас я обратился с ходатайством <…> высказать не свою позицию и отношение к делу, а то, что я знаю», — поведал Свитнев.

В четверг Басманный суд постановил заключить Свитнева под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ. Он объявлен в международный розыск. Летом ему заочно предъявили обвинение по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, в составе организованной группы». Подозреваемый на протяжение 25 лет работал юристом международного уровня в области репродуктивных технологий.

По версии следствия, Свитнев является совладельцем компании, которая, предположительно, оказывала юридическое сопровождение приемным родителям.

В январе 2020 года в одной из квартир подмосковного Одинцова обнаружили четырех новорожденных. Один из них скончался. Биологические родители детей оказались филиппинцы. В июне тоже самое произошло в столичном районе Останкино, там нашли уже пятерых младенцев.