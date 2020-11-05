Подозреваемого в торговле детьми Свитнева объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В четверг Басманный суд рассмотрит ходатайство СК о заочном аресте Константина Свитнева на два месяца.

«В связи с объявлением Свитнева в международный розыск, следователь просит избрать в отношении последнего стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента экстрадиции Свитнева на территорию РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Тем не менее адвокат подозреваемого Игорь Трунов считает, что ходатайство Следственного комитета не отвечает требованием законности, передает ТАСС.

В середине июля Свитнева объявили в розыск. Тогда ему заочно предъявили обвинение по статье «Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, в составе организованной группы».

Известно, что подозреваемый на протяжении 25 лет работал юристом международного уровня в области репродуктивных технологий. Помимо него, фигурантами дела о торговле младенцами от суррогатных матерей стали еще семь человек.