Дело о суррогатных детях: почему организатор бизнеса считает задержание врачей беззаконием

В прошедший четверг три обвиняемых по делу о торговле детьми отправились в СИЗО по решению Басманного суда. До этого арестовали еще четырех врачей. Глава компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев, которого называют организатором этого бизнеса, находится сейчас за границей. Он дал интервью «360» и заявил, что считает дело сфабрикованным.

Кого задержали

Свитнев сравнил арест своих подчиненных с так называемым «делом врачей-отравителей», когда группу советских медработников заподозрили в заговоре и убийстве лидеров государства.

Дело на 100% сфабриковано, абсолютно дутое. Ничем, за исключением профессионального уровня исполнителей, не отличается от дутого дела врачей, которое расследовалось в 1948–1953 годах и по которому были арестованы светила отечественной медицины. Сейчас брошены за решетку виднейшие репродуктологи и акушеры-гинекологи нашей страны. Тарас Ашитков — лучший эмбриолог в стране и один из лучших мире. Юлианна Иванова — один из лучших гинекологов в стране, к которой невозможно записаться. Лилия Панаиоти — один из лучших и старейших гинекологов Константин Свитнев.

По его словам, под стражей оказался и один из лучших специалистов по суррогатному материнству в РФ Владислав Мельников (гендиректор ООО «Европейский центр суррогатного материнства»), а также переводчики, курьеры. В частности, арестовали переводчика Кирилла Анисимова, юриста Романа Емашева и Татьяну Блинову.

По мнению собеседника «360», следствие должно было находиться в отчаянии, если решило устроить обыски и задержании в Москве. «Это цирк. Над этим можно было бы посмеяться в другой ситуации», — заявил Свитнев.

Он подчеркнул, что прокурор требовал перевести под домашний арест тех врачей, которых арестовали. Однако судья прислушался к мнению следователя Смирновой из ГУ СК РФ. Глава «Росюрконсалтинга» уверен, что нет ни единого факта, указывающего на вину обвиняемых.

Как младенцы оказались в съемных квартирах

Газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах написала, что именно Свитнев поставил на поток в России бизнес по рождению детей суррогатными матерями для иностранцев. Причем речь идет о гей-парах.

Сам глава «Росюрконсалтинга» в интервью «360» напомнил, что суррогатное материнство официально разрешено в России с 1995 года. «Суррогатное материнство не имеет ничего общего с торговлей людьми», — подчеркнул он.

При этом он объяснил, что родителю-иностранцу приходится сталкиваться с определенными логистическими сложностями для приезда в Россию. Ему нужна виза и другие официальные документы. В них должна быть информация о ребенке. Из-за этого семья не сразу может забрать ребенка к себе. В это время у них есть право или передать ребенка органам опеки, или снять квартиру и нанять няню, пока они не приедут.

«В этом нет ничего криминального», — подчеркнул Свитнев.

Его возмутило то, что за полгода, пока длится следствие, органы ни разу не подтверждали факт приезда генетических родителей. Это сделать очень просто: нужно у родителей найти российские визы в паспорте, запросить информацию из российского консульства, посмотреть штампы о пересечении границы, выписку из лаборатории, где родители проходили медицинское обследование, сделать тест на родство и так далее.

Юрист считает, что если бы следствие это сделало, то тогда «дело бы лопнуло».

Они ответят за это вопиющее беззаконие. Я думаю, что руководство Следственного комитета и Генеральной прокуратуры разберется в этом вопиющем беззаконии и накажет всех виновных, а невиновные люди, которые находятся за решеткой по ложным обвинениям, выйдут на свободу. Я сделаю все возможное, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу Константин Свитнев.

Сам Свитнев намерен вернуться в Россию, как только откроют границы.

С чего все началось

В январе 2020 года в одной из квартир подмосковного Одинцова обнаружили четырех новорожденных. Один из них скончался. С ними находилась няня. Биологические родители — филиппинцы. В тот момент они оформляли документы, чтобы забрать детей домой. После смерти ребенка правоохранительные органы открыли дело о незаконной продаже детей за границу.

В июне история повторилась: в квартире в столичном районе Останкино нашли уже пятерых младенцев. С ними находились няни. СМИ пишут, что эти дети появились от суррогатных матерей. Биологическими родителями являются китайцы. Однако они не могут приехать в РФ из-за закрытых границ.

В этом деле фигурируют сразу же несколько компаний. В частности, «Росюрконсалтинг», которая помогала иностранцам оформлять документы на детей. Другая организация — «Свитчайлд». Она занимается подбором суррогатных матерей.