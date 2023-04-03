Власть 03 апреля 2023, 12:43 Убийство военкора Татарского сочли в Кремле терактом Песков заявил, что Путина незамедлительно проинформировали о взрыве в кафе Петербурга РИА «Новости»

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Убийство военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга — это теракт, президента России Владимира Путина незамедлительно проинформировали о случившемся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК (Национального антитеррористического комитета России — прим. ред.)», — отметил Песков.

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По словам представителя Кремля, сейчас идет активная фаза следствия, силовики и полиция делают энергичные шаги по задержанию подозреваемых.

Песков призвал набраться терпения и дождаться заявлений спецслужб, которые работают там.

Он уточнил, что есть данные НАК, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта.

Представитель Кремля подчеркнул, что российского лидера незамедлительно проинформировали о происшедшем.

Ранее по подозрению к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга задержали Дарью Трепову.