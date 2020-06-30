«Поднимает настроение во время пандемии». Священник из Твери прогулялся по Москве в дорогих брендах

Священник Вячеслав Баскаков, который прогуливался в дорогих вещах по Москве, объяснил свой наряд. Он сказал, что эти вещи поднимают ему настроение в это непростое время.

«Мне нравится такой образ. Я всегда хожу в церковной одежде, я всегда в черном подряснике. Но в то же время мне нравится, чтобы что-то было яркое, по настроению. Этот шарф, который в свое время я приобрел, мне поднимает настроение в наше время пандемии», — рассказал протоиерей радиостанции «Говорит Москва».

Он также подчеркнул, что вещи дорогие, и на них в свое время пришлось взять в кредит.

Ранее священнослужителя из Тверской епархиальной научной библиотеки заметили в центре Москвы. Он был в черной рясе, с ярким шарфом и сумкой от Louis Vuitton.

Это не первый подобный образ мужчины. В 2018 году он регулярно публиковал свои фотографии с модными брендами в Instagram. Но после волны критики в свой адрес протоиерей извинился перед всеми и принял решение удалить аккаунт.

В самой епархии модного священника тогда назвали «позором прихода».