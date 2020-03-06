Подмосковье увеличило экспорт более чем на 9%. Бизнесу будут помогать и впредь

В 2019 году объем экспорта в Подмосковье вырос более чем на 9%. Предприниматели планируют расширять свои производства. Региональные власти предусмотрели для них особые меры поддержки.

Дальнейшие планы бизнесмены Электростали обсудили на встрече с министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальей Егоровой. Профильное ведомство помогает предпринимателям подключиться к инженерным сетям, подобрать имущество, дает субсидии и налоговые льготы.

Экспортеров Подмосковья поддерживают особо. Результаты уже дают о себе знать: объем несырьевого неэнергетического экспорта в регионе в 2019 году вырос на 9,38% по сравнению с 2018-м. Сумма составила 7,28 миллиарда долларов. В среднем по России экспорт вырос всего на 0,29%.

Бизнесменов поддерживает Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области. Его финансирование в 2020 году увеличили до 334 миллионов рублей — больше чем вдвое, если сравнивать с данными за прошлый год. В 2019-м на эти цели выделили 147 миллионов.

Фонд рассчитывает за пять лет увеличить объем экспорта из региона вдвое, что повлияет и на отчисления в региональный бюджет.

Благодаря дополнительному финансированию станет шире и список услуг Фонда. Предприятия-экспортеры смогут рассчитывать на компенсацию части затрат на участие в международных выставках как в России, так и за рубежом. Им частично погасят траты на сертификацию продукции и услуг на внешних рынках и таможенное оформление экспорта.

Наталья Егорова напомнила, что заявки на все меры поддержки для бизнеса можно подать в электронном виде через портал invest.mosreg.ru. Для бизнесменов работает горячая линия 0150. Задать интересующие вопросы сможет любой представитель бизнеса Подмосковья или инвестор, который хочет открыть в регионе свое дело.