Пять округов Подмосковья разделили миллиард рублей за победу в конкурсе «Территории роста»

Пять подмосковных округов получили один миллиард рублей за победу в конкурсе комплексных проектов экономического роста муниципалитетов «Территории роста 2019». Ими стали Ступино, Шатура, Подольск, Домодедово и Красногорск.

Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

Конкурс провели в регионе уже второй раз. Организатором выступило Министерство экономики и финансов Московской области.

Из 45 заявок восемь вышли в финал. Из них пять стали победителями.

«Задача нашего конкурса — рост экономики региона через развитие конкретных территорий в округах, создание условий для роста бизнеса. Для этого необходимы инвестиции, инфраструктура и рабочие места. Мы хотим, чтобы муниципалитеты занимали проактивную позицию — сами находили и развивали свои центры роста, определяли нужды граждан, привлекали инвесторов. Такой подход к работе должен стать обычной практикой, и это будет один из главных результатов конкурса», — пояснил первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

Судили округа по двум блокам параметров: экономические и финансовые показатели (65%) и мнение экспертной комиссии (35%). С самого начала определена отраслевая специализация команд и в их состав включены внешние эксперты.

Все представленные проекты оценивали по нескольким критериям: срок реализации проекта, его экономическая и бюджетная эффективность, количество создаваемых рабочих мест и заработная плата, объем привлеченных налогов и частных инвестиций, а также и наличие инвесторов (расчетные показатели, 65% итоговой оценки); состав команды и ее возможности реализовать проект, обоснованность и реалистичность концепции, ее значимость для региона и уровень проработки (экспертное мнение, 35% итоговой оценки).

Каждый муниципалитет направит выигранный грант на свой проект. Ступино реализует проект развития сельской территории «Ступинская Нива». Округ займется стимулированием агропромышленного комплекса.

Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

Ступино поставило перед собой цель — увеличить производство молока, экспорт продукции, создать социальную инфраструктуру. За пять лет создадут более двух тысяч рабочих мест. В округ привлекут 38 миллиардов рублей частных инвестиций.

Сельское хозяйство развивает и Шатура. Их проект агропромышленной инвестиционной площадки «Осаново-дубовое» включает создание агропредприятия по выращиванию кормовых трав и технических культур (кукурузы и мискантуса). Производство обеспечит сырьем два новых завода — комбикормовый завод и завод биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды.

Также в округе построят 30 кроличьих ферм и завод бикомпозитов из целлюлозного волокна. За пять лет инвесторы готовы вложить в проект более пяти миллиардов рублей, будет создано 750 рабочих мест.

Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

В Подольске проведут редевелопмент старой промышленной территории фабрики «Зингер» и сформируют производственно-деловой квартал с сохранением исторического облика зданий. Там создадут общественные пространства, откроют кафе и коворкинги, построят новые офисные площади, разместят производственные предприятия. Предполагается реконструкция здания центрального рынка. Инвесторы намерены вложить 3,1 миллиарда рублей. Согласно проекту, будет создано 4,5 тысячи рабочих мест.

Красногорск в рамках конкурсного проекта планирует развиваться как деловой центр и таким образом формировать целостное и комфортное для работы и жизни городское пространство. Строительство новых бизнес-центров позволит снизить маятниковую миграцию и привлечет в округ новые компании, создаст для жителей Красногорска высокооплачиваемые рабочие места рядом с домом. Частные инвестиции должны составить 16,2 млрд рублей, будет создано 5,4 тысячи рабочих мест.

Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

Проект комплексного развития приаэропортовой территории представил городской округ Домодедово. Концепция предполагает создание центра делового туризма и инфраструктуры для бизнес-путешественников, в частности — строительство гостиниц, офисов, бизнес-апартаментов, торговых центров, экспо-центра, парка развлечений. Также запланирован логистический комплекс. Частные инвестиции оцениваются в 103,1 млрд рублей, появится более 5 тысяч новых рабочих мест.

В прошлом году грант распределили строго под потребности проекта. Муниципалитеты — победители конкурса должны будут разработать и утвердить дорожные карты проектов. Оперативное планирование, управление и контроль реализации дорожных карт будет вестись в автоматизированной системе управления проектами и задачами, предназначенной для коллективной работы. Мониторинг будут осуществлять кураторы, входящие в проектный офис от Министерства экономики и финансов и Аналитического центра Правительства Московской области.

Проекты, которые приняли участие в конкурсе «Территории роста 2019», но не стали победителями в этом году, при дополнительной проработке потенциально могут стать центрами экономического роста и претендовать на бюджетное финансирование в будущем.