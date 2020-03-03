    03 марта 2020, 17:51

    Пять округов Подмосковья разделили миллиард рублей за победу в конкурсе «Территории роста»

    Алена Собкалова, Ирина Люлина

    Пять подмосковных округов получили один миллиард рублей за победу в конкурсе комплексных проектов экономического роста муниципалитетов «Территории роста 2019». Ими стали Ступино, Шатура, Подольск, Домодедово и Красногорск.
    Пять округов Подмосковья разделили миллиард рублей за победу в конкурсе «Территории роста» | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

    Конкурс провели в регионе уже второй раз. Организатором выступило Министерство экономики и финансов Московской области.

    Из 45 заявок восемь вышли в финал. Из них пять стали победителями.

    «Задача нашего конкурса — рост экономики региона через развитие конкретных территорий в округах, создание условий для роста бизнеса. Для этого необходимы инвестиции, инфраструктура и рабочие места. Мы хотим, чтобы муниципалитеты занимали проактивную позицию — сами находили и развивали свои центры роста, определяли нужды граждан, привлекали инвесторов. Такой подход к работе должен стать обычной практикой, и это будет один из главных результатов конкурса», — пояснил первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

    Судили округа по двум блокам параметров: экономические и финансовые показатели (65%) и мнение экспертной комиссии (35%). С самого начала определена отраслевая специализация команд и в их состав включены внешние эксперты.

    Все представленные проекты оценивали по нескольким критериям: срок реализации проекта, его экономическая и бюджетная эффективность, количество создаваемых рабочих мест и заработная плата, объем привлеченных налогов и частных инвестиций, а также и наличие инвесторов (расчетные показатели, 65% итоговой оценки); состав команды и ее возможности реализовать проект, обоснованность и реалистичность концепции, ее значимость для региона и уровень проработки (экспертное мнение, 35% итоговой оценки).

    Каждый муниципалитет направит выигранный грант на свой проект. Ступино реализует проект развития сельской территории «Ступинская Нива». Округ займется стимулированием агропромышленного комплекса.

    Пять округов Подмосковья разделили миллиард рублей за победу в конкурсе «Территории роста» | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

    Ступино поставило перед собой цель — увеличить производство молока, экспорт продукции, создать социальную инфраструктуру. За пять лет создадут более двух тысяч рабочих мест. В округ привлекут 38 миллиардов рублей частных инвестиций.

    Сельское хозяйство развивает и Шатура. Их проект агропромышленной инвестиционной площадки «Осаново-дубовое» включает создание агропредприятия по выращиванию кормовых трав и технических культур (кукурузы и мискантуса). Производство обеспечит сырьем два новых завода — комбикормовый завод и завод биоразлагаемой упаковки и одноразовой посуды.

    Также в округе построят 30 кроличьих ферм и завод бикомпозитов из целлюлозного волокна. За пять лет инвесторы готовы вложить в проект более пяти миллиардов рублей, будет создано 750 рабочих мест.

    Пять округов Подмосковья разделили миллиард рублей за победу в конкурсе «Территории роста» | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

    В Подольске проведут редевелопмент старой промышленной территории фабрики «Зингер» и сформируют производственно-деловой квартал с сохранением исторического облика зданий. Там создадут общественные пространства, откроют кафе и коворкинги, построят новые офисные площади, разместят производственные предприятия. Предполагается реконструкция здания центрального рынка. Инвесторы намерены вложить 3,1 миллиарда рублей. Согласно проекту, будет создано 4,5 тысячи рабочих мест.

    Красногорск в рамках конкурсного проекта планирует развиваться как деловой центр и таким образом формировать целостное и комфортное для работы и жизни городское пространство. Строительство новых бизнес-центров позволит снизить маятниковую миграцию и привлечет в округ новые компании, создаст для жителей Красногорска высокооплачиваемые рабочие места рядом с домом. Частные инвестиции должны составить 16,2 млрд рублей, будет создано 5,4 тысячи рабочих мест.

    Пять округов Подмосковья разделили миллиард рублей за победу в конкурсе «Территории роста» | Изображение 4
    Источник фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов Московской области

    Проект комплексного развития приаэропортовой территории представил городской округ Домодедово. Концепция предполагает создание центра делового туризма и инфраструктуры для бизнес-путешественников, в частности — строительство гостиниц, офисов, бизнес-апартаментов, торговых центров, экспо-центра, парка развлечений. Также запланирован логистический комплекс. Частные инвестиции оцениваются в 103,1 млрд рублей, появится более 5 тысяч новых рабочих мест.

    В прошлом году грант распределили строго под потребности проекта. Муниципалитеты — победители конкурса должны будут разработать и утвердить дорожные карты проектов. Оперативное планирование, управление и контроль реализации дорожных карт будет вестись в автоматизированной системе управления проектами и задачами, предназначенной для коллективной работы. Мониторинг будут осуществлять кураторы, входящие в проектный офис от Министерства экономики и финансов и Аналитического центра Правительства Московской области.

    Проекты, которые приняли участие в конкурсе «Территории роста 2019», но не стали победителями в этом году, при дополнительной проработке потенциально могут стать центрами экономического роста и претендовать на бюджетное финансирование в будущем.