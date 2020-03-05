Фабрика в Раменском получит новую жизнь. Из предприятия сделают место притяжения жителей

В Раменском пройдет реконструкция фабрики братьев Малютиных. Из нее сделают место притяжения для горожан.

Источник фото: телеканал «360»

Фабрика братьев Малютиных занимает 20 гектаров территории. Почти все место пустует. История банальная для подмосковных городов. Бывшее градообразующее предприятие, которое теперь нужно поднимать из руин.

Для решения проблемы в Раменское приехал зампред правительства по инвестициям и инновациям Вадим Хромов. Его пригласили в гости к одному из арендаторов.

Вывод после осмотра сделали простой: фабрике нужна глобальная реконструкция. С таким решением согласны все — и предприниматели, и власти.

«Мы хотим сделать такой современный кластер, когда есть и зона развлечения, и торговли, и в современных условиях фабрика, и небольшой жилой микрорайон», — рассказал Юрий Кабатов, владелец территории фабрики.

Вадим Хромов отметил, что предприятие является одной из самых перспективных точек реновации старых промышленных фабрик. И правительство региона поможет с этим.

«У нас для развития точек роста есть меры поддержки по благоустройству прилегающих территорий, по компенсации части затрат на инженерную инфраструктуру», — уточнил зампред.

Создание концепции будущего места притяжения города и работы по реконструкции займут несколько лет, но начало уже положено.