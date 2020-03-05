Фабрика в Раменском получит новую жизнь. Из предприятия сделают место притяжения жителей
Фабрика братьев Малютиных занимает 20 гектаров территории. Почти все место пустует. История банальная для подмосковных городов. Бывшее градообразующее предприятие, которое теперь нужно поднимать из руин.
Для решения проблемы в Раменское приехал зампред правительства по инвестициям и инновациям Вадим Хромов. Его пригласили в гости к одному из арендаторов.
Вывод после осмотра сделали простой: фабрике нужна глобальная реконструкция. С таким решением согласны все — и предприниматели, и власти.
«Мы хотим сделать такой современный кластер, когда есть и зона развлечения, и торговли, и в современных условиях фабрика, и небольшой жилой микрорайон», — рассказал Юрий Кабатов, владелец территории фабрики.
Вадим Хромов отметил, что предприятие является одной из самых перспективных точек реновации старых промышленных фабрик. И правительство региона поможет с этим.
«У нас для развития точек роста есть меры поддержки по благоустройству прилегающих территорий, по компенсации части затрат на инженерную инфраструктуру», — уточнил зампред.
Создание концепции будущего места притяжения города и работы по реконструкции займут несколько лет, но начало уже положено.