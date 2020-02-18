Подмосковье назвали одним из регионов-лидеров по числу вакансий для инвалидов

Подмосковье включили в число регионов-лидеров по числу вакансий для инвалидов. Для них создали много рабочих мест. Больше всего предложений для инвалидов по зрению и слуху.

Портал Роструда «Работа в России» предлагает более 85 тысяч рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по труду и занятости.

По числу вакансий лидируют Подмосковье, Краснодарский и Красноярский край, Санкт-Петербург и Москва. «Почти половина всех представленных вакансий (38 тысяч) относится к сфере производства», — пояснили в Роструде.

Слесари и лаборанты химического анализа, например, могут рассчитывать на зарплату до 50 тысяч рублей. Инженерам обещают доход до 100 тысяч. Иногда на портале можно найти редкую вакансию по квоте, например, устроиться переводчиком с корейского языка. Работу для людей с инвалидностью предлагают и в других сферах: медицинской, банковской и так далее.

Работодателям требуются технологи, химики, инженеры, техники, слесари и кладовщики. Нередко устройство на работу предполагает и предоставление жилья.

У инвалидов по слуху и зрению предложений о трудоустройстве больше всего. Много их и для людей, у которых нарушены интеллектуальные функции, кровообращение, есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В Подмосковье уже свыше пяти тысяч объектов социальной инфраструктуры доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году в Чехове, например, по программе «Доступная среда» адаптируют четыре социально значимых объекта.