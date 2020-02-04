Паралимпиец Асташов объяснил, зачем пошел работать курьером

Параспортсмен из Екатеринбурга Михаил Асташов объяснил, почему вышел на работу курьером. Он уверяет, что это было не ради хайпа и не ради поездки на Олимпиаду. По его словам, просто хотелось поднять самооценку.

Асташов в своем видеообращении в Instagram рассказал, что хотел получить новый опыт.

Он рассказал, что сам прошел все проверки перед началом работы. Михаил может обращаться с телефоном и ручкой, поэтому его легко взяли на работу в «Яндекс.Еду». Хотя раньше несколько раз ему отказывали.

Спортсмена поразило внимание россиян к этой ситуации. Он поблагодарил за поддержку всех неравнодушных. Из-за ажиотажа вокруг него с работой курьера, скорее всего, придется расстаться. Все свое время Асташов уделит тренировкам.

Михаила поддержал российский биатлонист Антон Шипулин. В своем Instаgrаm он опроверг сообщения СМИ о том, что Асташов пошел работать курьером для поездки на Паралимпиаду в Токио. Шипулин отметил, что некоторое время назад помог параспортсмену найти деньги для участия в соревновании. Финансовую поддержку оказал один уральский бизнесмен.

По словам биатлониста, он уважает Асташова за жизнелюбие и стремление идти вперед, «побеждая в первую очередь самого себя и собственные страхи».

«Этот сильный, смелый и трудолюбивый парень, несмотря на свою инвалидность, продолжает жить полной жизнью. Он не сломался, не пожалел себя, а, наоборот, стал обеспечивать себя сам. Я уважаю Михаила за такое по-настоящему мужское и волевое решение. Поступок Михаила — пример для многих из нас», — подчеркнул Шипулин.

Асташов занимается паратриатлоном уже 15 лет. Впервые этот вид спорта появился на Паралимпийских играх четыре года назад. Паратриатлон на Паралимпиаде состоит из трех этапов: 750 метров плавания, 20 километров гонки на велосипеде и пять километров бега.

Снимки с Асташовым в форме курьера появились 3 февраля.