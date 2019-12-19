Две школы, детсад и ДК адаптируют в 2020 году в Чехове по программе «Доступная среда»

Четыре социально-значимых объекта будет адаптировано по программе «Доступная среда» в 2020 году в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На учете в чеховском управлении социальной защиты населения областного Министерства социального развития состоит почти 7 тысяч инвалидов. Большинство из них — инвалиды второй и третьей группы. Более 400 человек — это дети.

В городском округе Чехов продолжается работа по созданию безбарьерной среды. Сейчас реестр социально-значимых муниципальных объектов состоит из 138 учреждений, из них 89 доступны для маломобильных граждан.

Замначальника управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Марина Скопинцева уверена, что в разное время и при различных обстоятельствах в безбарьерной среде могут нуждаться абсолютно все. «Поэтому доступная среда всегда будет одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы будем стараться делать наш город комфортным для жизни и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнула Марина Скопинцева.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

В 2019 году в Чехове адаптировано три социально-значимых объекта: библиотека имени Кургузова в Столбовой, Совет депутатов по улице Полиграфистов, дом № 13Б и детский сад № 10.

В 2020 году запланировано адаптировать еще четыре социально-значимых учреждения: школу № 9 (Чехов, улица Гагарина, дом № 18), Мещерскую школу (Чехов, поселок Мещерское, 1А), детский сад № 23 (Чехов, поселок Васькино, дом № 1) и ДК «Фортуна» в селе Талалихино.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

«От себя и от членов общества инвалидов хочу сказать, что мы довольны теми изменениями, которые происходят в нашем городе. Для нас они ощутимы. Радует, что все больше зданий становятся доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказала председатель чеховской районной организации «Всероссийского общества инвалидов» Галина Густи.

В Подмосковье более пяти тысяч объектов социальной инфраструктуры доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская, всего в Московской области семь тысяч объектов социальной инфраструктуры, из них высокий уровень доступности имеют 4648 объектов. В 2019 году адаптировано еще 198 объектов.