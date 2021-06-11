«Подменяют все на психоз»: Владимир Матвеев объяснил, почему Бузова кричала на сцене МХАТа

Певица Ольга Бузова сорвалась на крик во время выступления на сцене МХАТа, чем развеселила зрителей. Для профессионального артиста это можно считать провалом, заявил «360» народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев.

По его мнению, давать «петуха перед зрителями» для артистов непростительно.

«Этим сейчас пользуется молодежь, потому что она не может [выдержать] сценический темперамент, подменяет истериками на сцене, криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это все на психоз. Это наигрышем у нас считается», — сказал Матвеев.

Игра Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» вызвала очень неоднозначные отзывы. Многих смущало, что она играет на сцене МХАТа, будучи непрофессиональной актрисой. Наложили отпечаток и ее карьера певицы, участие в «Доме-2» и других шоу.

Накануне во время пресс-показа спектакля Бузова исполнила романс «Не пробуждай воспоминаний», но в какой-то момент сорвалась на крик. В этот момент в зале раздался смех. Следующую песню артистка исполнила уже под фонограмму.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков ранее заявил, что постановка с участием звезды позволила хайпануть театру. И ничего плохого в этом он не видит.

Премьера «Чудесного грузина» пройдет 11 и 12 июня. История разворачивается вокруг Иосифа Сталина.