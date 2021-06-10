Бузова сорвалась на крик при выступлении во МХАТе

Певица Ольга Бузова исполнила романс «Не пробуждай воспоминаний» на сцене МХАТа имени Горького. В какой-то момент она не сдержала эмоций и перешла на крик.

Бузова исполняла романс во время пресс-показа спектакля «Чудесный грузин», сообщила газета «Известия». Сначала исполнительница пела спокойно, а затем несколько слов прокричала. В этот момент в зале стали посмеиваться. Следующую песню Бузова исполнила под фонограмму.

В спектакле Ренаты Сотириади популярная певица играет Беллу Шанталь. Героиня Бузовой является певицей кабаре и корпоративов. По словам худрука театра Эдуарда Боякова, исполнительницу пригласили играть в спектакле из-за необходимости «уорхоловского образа».

При этом продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что изначально сыграть Беллу предлагали его супруге, певице Валерии.

Премьера постановки состоится 11 и 12 июня. История спектакля «Чудесный грузин» разворачивается вокруг Иосифа Сталина. На сцене расскажут историю о том, как Джугашвили по кличке «Коба» станет вождем СССР.