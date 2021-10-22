Жителям Подмосковья напомнили, что не будет работать в ковидные выходные

Продовольственные магазины и аптеке будут функционировать во время нерабочих дней в Московской области. Все остальные точки будут закрыты. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Если мы говорим об объектах розничной торговли, меры не распространяются на продовольственные магазины, на дистанционную торговлю, на доставку и на навынос, на аптеки и на непродовольственную группу первой необходимости при условии того, что она составляет 30% от ассортимента», — сказал он.

Все непродовольственные торговые точки будут закрыты. Также, по его словам, ограничения коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают бытовые услуги. Также во время нерабочих дней будут закрыты салоны красоты, косметические салоны, СПА, бани, солярии, химчистки и прочее, массовые, выставочные и зрелищные мероприятия, фестивали, детские игровые комнаты в ТРЦ.

Воскресенский отметил, что из-за ограничительных мер прошлого года многий бизнес создал дистанционные площадки для интернет-торговли.

«В прошлом году мы видели, что объем дистанционной торговли увеличился в три раза. В связи с этим я надеюсь, что мы уже научились бороться с ограничениями, не снижая своих доход», — подчеркнул он.

Кроме того, Воскресенский добавил, что ателье, ремонт обуви работать не будут.

В прошедший четверг стало известно, что в Московской области нерабочими днями объявили период с 28 октября до 7 ноября. Эта мера должна помочь снизить заболеваемость ковидом в регионе. Глава министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева заявила, что около 110 подмосковных компаний получат поддержку от властей в виде субсидий.