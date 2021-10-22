Пора прививаться: четвертая волна коронавируса в Подмосковье стала самой тяжелой из всех

В Московской области выявляют больше случаев коронавируса, чем в какую-либо из прошлых волн. Ситуация критическая, потому что рост заболеваемости продолжается уже седьмую неделю. Об этом заявила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

Заболеваемость растет с середины сентября. Сильно растет распространение не только коронавируса, но и ОРВИ и гриппа.

«Все это характерно для любого осеннего периода, но с учетом того, что все заболевания накладываются друг на друга, мы видим очень большую нагрузку на систему здравоохранения. Как в плане лечения коронавируса, так и других острых респираторных инфекций», — сказала Стригункова.

Власти решили ввести жесткие меры, чтобы прервать цепь заражений между жителями.

«По данным анализа Роспотребнадзора, основные источники заражения — работа, транспорт и общественные места, в которых происходит массовое скопление людей», — сообщила министр.

В Подмосковье фиксируют рекордные за время пандемии показатели как по выявляемым случаям заражения, так и по госпитализациям.

«Мы выявляем случаев коронавирусной инфекции больше, чем в какую-либо из предыдущих волн. Будь то майская, прошлая осенняя волна или летняя, которая была достаточно взрывной и резкой», — заявила Стригункова.

Все это ведет к тому, что нагрузка на систему здравоохранения вырастет в разы.

«Если у нас в мирное время вызовов скорой помощи в сутки около 6,5 тысячи, то сейчас более 11 тысяч», — отметила глава ведомства.

Если прежде поликлиники региона посещали по 120 человек в день, то сейчас их количество достигло 220 тысяч. Вызовы неотложной помощи выросли почти в три раза.

«Особенность данной волны еще заключается в том, что распространение коронавируса сейчас очень активно идет не только в центральных регионах России, но и по всей стране», — обратила внимание Стригункова.

Заражаемость очень высокая. И никакой стабилизации в регионе пока не наблюдается.

«Пусть мы и занимаем одно из первых мест по охвату вакцинации, этого охвата все равно недостаточно», — признала министр здравоохранения.

В Московской области объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Ранее жителям Подмосковья рассказали, что не будет работать в ковидные выходные.