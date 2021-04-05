Эксперт сделал прогноз, какое наказание грозит арестованным в Дубае девушкам

Преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин сделал прогноз, какое наказание могут получить арестованные в Дубае девушки, написал сайт NEWS.ru.

Восьмерых девушек арестовали за откровенную съемку на балконе гостиницы. Задержанным вменяют статью об «участии в развратных действиях». По мнению Чупрыгина, в лучшем случае девушки отделаются штрафом или арестом на несколько месяцев.

«Еще больше повезет если депортируют и сделают персонами нон грата. Могут ведь и посадить на годы. Все будет зависеть от того, где это происходило, чем сопровождалось и от личности судьи. Это очень серьезная история», — отметил специалист.

Он добавил, что ситуация, о которой идет речь, совсем не шуточная.



Ранее в пресс-службе генконсульства России в ОАЭ сообщили, что среди восьми задержанных девушек за обнаженную фотоссесию в Дубае гражданок РФ нет.